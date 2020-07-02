Любов професійних покеристів до різноманітних парі давно не секрет. Через відсутність живих турнірів таких суперечок трохи поменшало, але головне, як відомо, бажання.

От і знаменитий французький профі Бертран "Elky" Гроспельє та найприбутковіший німецький турнірний гравець Федор Хольц під час одного із турнірів WSOP-C Online заклалися на те, хто зможе пройти далі.

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Гроспельє вилетів швидше, тож йому довелося виконувати бажання опонента. Покарання для "Elky" обирали голосуванням у соцмережах. Серед варіантів були:

Пофарбувати волосся

Надіти костюм в обтяжку

Зробити макіяж

Зіграти MTT-турнір на сліпо

38% голосів дісталося останньому варіанту, тож Бертрану довелося грати онлайн турнір за 50 доларів, не бачучи своїх карт! Власні старання француз стрімив на Twich, при цьому глядачі мали можливість бачити його карти. Одного разу вони стали свідками того, як "Elky" викинув ручні АА до флопа, не усвідомлюючи що робить.

Участь у турнірі взяли 262 покеристи, а до призової зони потрапляли 44. Гроспельє вилетів 64-м. Тож, хоч і не потрапив до призів, зважаючи на обставини – результат дуже гідний.