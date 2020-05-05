Безкоштовні турніри з великими призами. Як заробити свій перший капітал у покері

Український покерний рум PokerMatch – одне з найкращих місць для вивчення покеру та старту кар'єри. Для всіх початківців рум підготував велике різноманіття безкоштовних турнірів, де можна виграти реальні гроші.

Відкривши турнірне лобі PokerMatch, просто неможливо не помітити найближчий фрірол, адже вони стартують практично щопівгодини протягом усієї доби, а їхні гарантії сягають 100 000 гривень! Ці турніри розділено на чотири категорії: регулярні фріроли, безкоштовні турніри для користувачів соцмереж, стрім-фріроли і спеціальні фріроли до акцій.

Регулярні фріроли (Daily Freerolls)

У цьому випадку назва говорить сама за себе, адже якщо ви маєте намір накопичити банкрол за допомогою безкоштовних турнірів, Daily Freerolls стануть найкращим рішенням. 51 турнір із гарантіями до 10 000 гривень рівномірно розподілений по добовому розкладу, і наполегливі новачки можуть розпланувати свій ігровий день та заробити перший покерний капітал.

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Турніри для користувачів соцмереж (Weekly Social Freerolls)

Крім корисної та цікавої інформації, офіційні сторінки PokerMatch у Facebook, Telegram чи Instagram можуть стати джерелом вигоди, оскільки в них можна знайти паролі на спеціальні турніри Weekly Social Freerolls. Ці безкоштовні турніри відбуваються по вівторках, четвергах, суботах і неділях з 15:00. Паролі на них ви завжди зможете знайти у відповідній спільноті або на сайті PokerMatch!

Акційні фріроли (Promo Freerolls)

Турнірам Promo Freerolls можуть кинути виклик навіть досвідчені гравці, оскільки в них беруть участь ті покеристи, які виконали завдання відповідних акцій, наприклад "Щоденник регуляра" чи "Щоденник мікрорегуляра". Навіть незважаючи на досить високу конкуренцію, ці фріроли можуть миттєво зробити банкрол новачкові, адже призовий фонд у них досягає 100 000 гривень!

Перелік акційних турнірів постійно поповнюється, і цього разу гравці можуть заробити перші покерні гроші в спеціальних фріролах Marathon – у травневій акції із загальним призовим фондом понад 1 400 000 гривень! Цікавою особливістю цих івентів є розширена зона виплат, куди можуть пройти 20 осіб. Крім грошової винагороди, щасливчики отримують повне страхування ребаїв та аддонів! Заінтригований? Переходь на офіційну сторінку PokerMatch, присвячену цим фріролам!

Стрім-фріроли (Stream Freerolls)

Стрім-фріроли – чудова нагода не лише заробити реальні грошові нагороди, а й перейняти покерні навички у професійних гравців! Амбасадори та стрімери PokerMatch гарантують гарний настрій та незабутні враження! Stream Freerolls стартують щодня о 21:00, а паролі на них стрімери назвуть під час ефірів на Twitch-каналі покер-руму.

Дізнатися розклад усіх безкоштовних турнірів можна на цій сторінці!

Отже, цікавий світ спортивного покеру не так далеко, як може здатися. Реєструйтеся на PokerMatch та отримайте миттєво до 2 500 грн на свій рахунок!

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