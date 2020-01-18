"Безлімітний" Джек Урі, або прапрадід за покерним столом
За свою історію покер виховав чимало легенд гри, людей із унікальними та вражаючими результатами. Але від досягнення Джека Урі аж щелепа відвисає. Американець взяв участь у чемпіонаті світу з покеру у віці 97-ми років!
Джек Урі вийшов на пенсію в 1978 році, утім від покеру відпочивати не поспішав. Американець регулярно брав участь у Головній події Всесвітньої серії покеру. І мова не про 80-ті роки минулого століття. Поважний дідусь, а точніше прапрадідусь, виступав на одному із найбільш виснажливих турнірів вже у нульових.
На WSOP 2010 року Джек Урі встановив приголомшливе досягнення, кинувши виклик молодим та амбітним у 97 років і побив власний ж минулорічний рекорд. До призової зони американець не дістався, але мабуть назавжди вписав своє ім’я в історію покеру, як найстарший учасник чемпіонату світу.
Через кілька місяців після WSOP-2010 Джек Урі покинув цей світ, але ще довго залишатиметься натхненником для багатьох вікових покеристів.