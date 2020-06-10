Білоруський покерист Віктор Маліновський переміг багатьох зіркових гравців в онлайн-турнірі хайролерів.

Бай-ін у змагання коштував 25,5 тисяч доларів. Півсотня входів гарантувала солідний призовий фонд у понад один мільйон "баксів".

Читайте також: Успішний покерист втратив мільйон через бійку

Великі гроші привабили великих покеристів. Наприклад, на шостій сходинці вилетів Джастін Бономо. Він заробив 62 тисячі доларів. Далі з дистанції зійшли Нік Шульман (81 тисяча доларів) і Метью Вуд (121 тисяча доларів). Трійку найкращих замкнув Джузеппе Ядесарніа — 190 тисяч "баксів".

А у вирішальному хедз-апі зустрілися Маліновський та Стів О’Дваєр. У вирішальній роздачі пара вісімок білоруса перемогла туз-валет Стіва. О’Дваєр поповнив свій рахунок на майже 300 тисяч "зелених". Віктор Маліновський отримав 443 тисячі доларів.

Тож білорус, який виступає під німецьким прапором, підтвердив реноме зірки онлайну. В живих турнірах його побачиш нечасто (усього 800 тисяч доларів призових за кар’єру), а от в інтернеті він такі гроші може і за тиждень заробити. Сам Віктор переконує, що свій шлях в покері він розпочав з фріролів і ніколи не робив депозитів. Тобто, успіху досягнув без фінансових внесків.

Маліновський грає дуже багато. І не лише турніри, але й кеш-ігри. Тому точну сума, яку він заробив в онлайн-покері невідома.