Білоруський покерист Роман "Acrogum" Афанасенко став першим не американським гравцем, якому вдалося завоювати чемпіонський браслет WSOP Online 2020.

Афанасенко, до слова, лише третій в історії представник Білорусі, якому вдалося здобути титул найпрестижнішої покерної серії планети. У 2016-му браслет WSOP завоював Василь Фірсов, а Олексій Болотін має в своєму активі аж два таких трофеї завойовані у 2009-му і 2014-му роках.

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Повертаючись до Афанасенка, то свій браслет він виграв в 11-й події цьогорічної Світової серії – турботурнірі з Безлімітного Холдему за 6-maх столами з бай-іном 500 доларів. В боротьбу за трофей вступили аж 1 691 покерист, що згенерували призовий фонд у 760 950 доларів.

За фінальним столом "Acrogum" був єдиним, хто не представляв США, та це не завадило йому перемогти. У хедз-апі Роман переміг успішного професіонала та власника браслета WSOP Ченса Корнута.

Окрім браслета, самому білорусові дісталися 128 601 доларів призових і це трохи більше ніж Роман досі виграв за всю кар’єру, щоправда у живих турнірах.