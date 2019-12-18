Білорус Микола Побаль тріумфував на покерній серії EPT у Празі

Побаль став другим гравцем в історії серії, який зумів виграти дві Головні події. Вперше він перемагав у Барселоні сім років тому.

У Празі завершився Main Event престижної серії Європейского покерного туру. У турнірі з бай-іном 5 300 євро було зроблено 1 154 входи, а призовий фонд склав понад 5,5 мільйонів євро.

У фіналі турніру відмінно проявив себе білорус Микола Побаль. Коли у грі залишалось чотири гравці, у Побаля був найкоротший стек, але він зумів вийти з цього скрутного становища. Виграв декілька ол-інів та очолив чіп-каунт. Згодом білорус вже тримав у руках головний приз серії!

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За перемогу Побаль отримав трохи більше 1 000 000 євро та став другим в історії гравцем, якому підкорився трофей Головної події EPT. Вперше йому вдалося зробити це сім років тому на етапі у Барселоні.

До речі, за всю історію змагань у Європейскому покерному турі (а серія проходить вже 15 років), лише двом гравцям підкорився чемпіонський дубль. Окрім Побаля, двічі перемагала британка Вікторія Корен Мітчел.

Відзначимо також, що до призової зони потрапили троє українських спортсменів. Найдовше протримався в турнірі Денис Шафіков (22 місце), Гліб Ковтунов фінішував на 58-му місці, а Сергій Леонов посів 103-тю позицію. Загалом у призи Main Event потрапили 167 гравців.