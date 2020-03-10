Білорус виграв покерний турнір за 50 000 доларів

Найбільш успішний гравець із пост-радянського простору Микита Бодяковський поповнив свій банкрол на 765 000 доларів. Білорус не мав рівних в одному із турнірів серії супер хайролерів в Сочі.

Турнір з класичного безлімітного Холдему, незважаючи на величезний бай-ін – 50 000 доларів, зібрав 45 учасників. Утім лише сімом дводенні змагання дозволили заробити. До призової зони, зокрема, потрапили брати Люк та Сем Грінвуди та знаменитий американський регуляр Карі Кац.

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А титул у хедз-апі розіграли росіянин Артур Мартіросян та білорус Микита Бодяковський. Перемогу здобув більш досвідчений гравець. У вирішальній роздачі Бодяковський "переїхав" тріпс шестірок суперника, докупивши на рівері червовий флеш.

Головний приз у 765 тисяч доларів дозволив білорусу наблизитися до позначки у 27 мільйонів кар’єрних здобутків (16-й у списку найбільш успішних покеристів всіх часів). Для Мартіросяна, який лише робить перші кроки у "живому" покері, приз – 495 000 доларів – наразі найбільший у кар’єрі.