Зірковий білоруський покерист Микита Бодяковський роздав купу цінних порад новачкам.

Бодяковський посідає тринадцяту сходинку в рейтингу найуспішніших гравців в історії. В живих турнірах він уже заробив 28,5 мільйонів доларів. В інтернеті Микита також виступає активно та успішно.

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Поради зіркового покериста дуже важливі для початківців, тому не дивно, що питань у прихильників покеру було чимало. Думками Бодяковський ділився в інстаграмі GipsyTeam.

Зокрема, білорус порадив робити перші кроки до професійного покеру не самостійно, а разом з однодумцями. Наприклад, звернувшись за допомогою до якоїсь школи гри. Також на початку свого шляху, на низьких лімітах, Микита радить брати участь у турнірах, а не кеш-іграх.

При переході з офлайну в живі змагання, Бодяковський рекомендує розпочати з комфортних ставок, аби не відчувати додаткового тиску. А ще намагатися не розмовляти під час роздач, поводитися однаково і слідкувати за диханням.

Також Микита розповів про свій дебют в живому покері. Це було в Києві у 2010 році. Тоді Бодяковський посів четверте місце і заробив 5,6 тисяч доларів.