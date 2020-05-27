Битва з Качаловим: заробляйте круті призи в поєдинку із зіркою покеру!

Субота, 30 травня — чудовий день для того, щоб зустрітися зі справжньою зіркою покеру Євгеном Качаловим! Амбасадор PokerMatch знову зіграє з усіма охочими за столами Безлімітного Холдему й Омахи. Мріяли позмагатися з володарем браслета WSOP? Немає нічого простішого!

Рівно о 14:00 за київським часом найбільший український рум PokerMatch відкриє спеціальні буст-столи Challenge with Katchalov і запустить традиційний лідерборд для охочих розділити між собою призовий фонд 20 000 гривень. Екшен з Качаловим триватиме до 17:00, тому часу для того, щоб блиснути покерним скілом, буде цілком достатньо.

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Щоб битися за призовий фонд лідерборду, покеристам потрібно грати з Качаловим і отримувати по 1 очку за кожну рейкову роздачу. Варто тільки набрати понад 100 очок — і додаткові виплати гарантовано!

Тож шукайте буст-столи Challenge with Katchalov (Deep Stack) із лімітами 25/50 гривень та анте 10 гривень і вигравайте круті призи!

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