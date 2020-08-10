В одному з найпрестижніших турнірів цьогорічної Світової серії покеру, хедз-ап івенті зі стартовим внеском 10 000 доларів, визначилася фінальна четвірка.

За розвитком подій у турнірі $10K Heads-Up Championship стежить весь покерний світ, оскільки в ньому традиційно беруть участь найсильніші хайролери та найбагатіші бізнесмени.

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Цей рік не став винятком. У турнірі зареєструвалися такі імениті гравці, як Даніель Негреану, Бертран Гроспельє, Ерік Сайдел, а конкуренцію їм складали представники нової хвилі онлайн-професіоналів, найсильнішим з яких був росіянин Стефан "Stefan11222" Бураков. Засвітився в цій солідній компанії і епатажний Ден Білзерян.

Але покер знову довів, що перші місця не завжди дістаються легендам. Ніхто з перерахованих вище не вийшов у заключну стадію!

Першим зарезервував місце у фіналі дворазовий володар браслетів WSOP Майкл Аддамо, який катком пройшовся по своїх суперниках. Саме він відправив на лаву запасних француза Бертрана "ElkY" Гроспельє. З Майклом битиметься постійний учасник найдорожчих покерних турнірів, британець Чі Чжан. Він продемонстрував чудову гру та вибив з івенту Негреану й Еріка Сайдела.

Але найбільш вражаючий бій показав іще один топ-гравець Девід Пітерс. Протягом чотирьох годин американець грав з легендою онлайну Стефаном Бураковим і зумів перемогти. При тому що в якийсь момент у його стеку залишалось лише два блайнди! Оце так камбек!

Суперницею Девіда у півфіналі стане канадська стрімерка Алісса Макдональд, на рахунку якої наразі лише 6000 доларів призових. Вочевидь, її навички неможливо порівняти з неймовірним досвідом того ж Пітерса, але у будь-якого покерного гравця завжди є шанс на перемогу! Численна армія вболівальників Алісси впевнена в тому, що красуня-покеристка все ж таки зможе завоювати браслет.

Фінальний етап турніру стартує наступної суботи, 15 серпня.