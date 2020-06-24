Американський покерист, який полюбляє кидати виклик відомим гравцям, знову взявся за старе. Цього разу Гальфонд організовує турнір в онлайні для восьми покеристів із глибоким банкролом.

Філ Гальфонд, який впродовж карантину ініціював одразу кілька челенджів у хедз-ап матчах, вирішив урізноманітнити свою діяльність. На своїй сторінці у Твіттері американець анонсував турнір із Безлімітного Холдему, який пафосно охрестив "Розбіркою легенд".

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"Розбірка легенд". Фото: із Твіттера Гальфонда

У змаганнях, окрім самого організатора, візьмуть участь ще сім покеристів. Дехто уже зголосився. Виклик, зокрема, прийняв білоруський онлайн регуляр Віктор "limitless" Маліновський. Повний склад учасників стане відомим уже незабаром, як і деталі епічної битви. Однак, знаючи Гальфонда, можна констатувати, що на кону будуть великі гроші.