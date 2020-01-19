Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру

Не секрет, що у покеру немає вікових кордонів, якщо ви, звісно, уже вступили у повноліття. Високий рівень гри можна демонструвати і у поважному віці.

Джонні Мосс (виграв WSOP Main Event у 66 років)

Один із патріархів гри Джонні Мосс стояв біля витоків Чемпіонату Світу з покеру, як охрестили Головну Подію Всесвітньої серії. Саме "Великому дідусю покеру" дістався перший титул чемпіона. Щоправда тоді, у далекому 1970 році, трофей не розігрували, а визнали найкращим на планеті найбільш майстерного гравця.

Читайте також: "Безлімітний" Джек Урі, або прапрадід за покерним столом

Джонні Мосс довів це через рік вже у конкурентній боротьбі. А у 1974 році знову не мав рівних у WSOP Main Event. Трофей знаменитий американець завоював незадовго до свого 67-го дня народження, що є віковим рекордом Чемпіонатів Світу.



Джонні Мосс. Фото: WSOP

В тому турнірі взяли участь шістнадцять учасників, а чемпіонові дістались солідні на той час призові – 160 000 доларів. Загалом в активі Джонні Мосса понад 1 250 000 доларів турнірних здобутків і 8 титулів WSOP у різних покерних дисциплінах.

Джозеф Када (виграв WSOP Main Event у 21 рік)

Свій останній браслет Джонні Мосс приміряв у 1988 році, а за кілька місяців до цього народився ще один майбутній рекордсмен Чемпіонату Світу. Джо Када захоплювався покером з ранніх років, але американські закони не пускали хлопця на головний турнір на планеті до 2009 року.



Джо Када. Фото: WSOP

Зрештою, уже з першої спроби амбітний дебютант реалізував головну покерну мрію. Джо Када залишив за спиною майже 6,5 тисяч суперників і завоював браслет WSOP Main Event за кілька днів до свого 22-го дня народження. Винагорода для наймолодшого Чемпіона Світу з покеру – фантастичні 8,5 мільйонів доларів.

Джо Када продовжує успішно виступати до сьогодні. В його колекції уже чотири браслети WSOP у різних дисциплінах, а сума загальних призових перевищує 14 мільйонів доларів.