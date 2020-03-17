Блайнд у квадраті: страдл в покері

Цей покерний прийом застосовують у "живій" кеш-грі, але часто практичного застосування страдлу немає. Подвійний блайнд, як правило, б’є по кишені того, хто використовує цю опцію.

Страдл ставлять на префлопі ще до того, як гравці побачили власні карти. Можливість наростити стартовий банк отримує гравець, який сидить одразу після великого блайнда. Розмір страдла удвічі більший за BB. Відповідно, в разі застосування ре-страдла, "сліпа" ставка із UTG+1 зростає ще удвічі.

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Щоправда, опираючись на покерну математику, ініціатор страдла часто викидає гроші на вітер, отримуючи слабку стартову руку. Натомість, якщо сильна рука на страдлі таки приходить, ризик є виправданим. Іншими словами, "роздувши" банк всліпу, гравець має змогу позбутись конкурентів ще на префлопі великим ререйзом.

Очевидно, що страдл ініціює гравець, який грає авантюрно, або ж той, хто прагне швидко відігратись. Чим часто користаються досвідчені покеристи.

Страдл використовують агресивні гравці, а також ті, хто відчувають свою перевагу над суперниками. Так вони тиснуть на опонентів ще до роздачі.