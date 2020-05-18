Блеф на 100 тисяч доларів проти чемпіона світу з боксу

Великий філіппінський боксер, єдиний в історії чемпіон восьми вагових категорій, Менні Пак’яо є відомим поціновувачем покеру. Щоправда, до рівня професіоналів йому ще далеко.

Менні навіть брав участь у турнірах в Азії та США. У покері він не новачок. Але американський гравець Джастін Сміт (2,5 мільйона доларів призових за кар’єру) розповів, як жорстко блефанув проти Пак’яо.

Тоді ми з Менні вперше грали в покер одне проти одного. Я дозволив собі мабуть найагресивніших блефів в своїй кар'єрі, поставивши на рівері більше ста тисяч доларів, він роздумував майже 5 хвилин і врешті скинув топ-пару тузів. Пак’яо почав впрошувати мене показати йому свої карти. Насправді у мене було повне сміття. Але я "прочитав" суперника і був певен, що блеф спрацює. Зазвичай, я не люблю показувати свої карти. Тим паче, не бажав тикати Менні в обличчя, що обіграв або обдурив чемпіона. Мені не хотілося його засмучувати. Тому я тричі запитав, чи впевнений він, що хоче побачити мою руку. А він лише енергійно кивав головою.

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Врешті філіппінець таки вмовив Сміта відкрити карти.

Я показав йому абсолютно блефову, порожню руку. Він почав шукати, яку ж комбінацію я зібрав. Коли ж зрозумів, що це був нахабний блеф, Менні витріщився на мене, а його кулаки стиснулися. Я раптово усвідомив, що розлютив чемпіона світу з боксу у восьми вагових категоріях…

Ця історія має щасливе завершення. Пак’яо оцінив блеф. Розсміявся потиснув руку Смітові і навіть обійняв його. Схоже, Менні усвідомив, що в покері, як і в боксі, перемагає сильніший.