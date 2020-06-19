Один з найкращих шахістів сучасності Ян Непомнящий зізнався, що часто мімікою старається заплутати свого суперника.

Відомо, що багато шахістів сучасності та минулого часто і доволі вправно грають в покер. Тому не дивно, що ці види спорту порівнюють.

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Російський гросмейстер Ян Непомнящий розповів, що його активна міміка обличчя під час партій далеко не завжди щира. Нерідко він блефує. Усім виглядом демонструє, що йому не подобається позиція на шаховій дошці, хоча насправді все навпаки.

Ян переконує, що такими трюками користуються чи не всі елітні шахісти сучасності. Ба більше, тринадцятий чемпіон світу Гаррі Каспаров у партії проти самого Непомнящого постійно вдавав здивування навіть на цілком прості ходи молодшого колеги. Це неабияк тиснуло на Яна.

Також молодий гросмейстер згадав, що одного разу суперник Магнуса Карлсена вийшов грати проти нього у сонцезахисних окулярах. Мабуть, аби не показувати чемпіонові світу свого хвилювання. Норвежець ту партію все одно виграв.

Непомнящий вважає, що якби регламент шахових турнірів дозволяв, то чимало гравців сиділи би за дошками в капюшоні та ховали свої обличчя, як це роблять покеристи.



Ян Непомнящий. Фото: Chess.com

Відзначимо, що Ян Непомнящий є одним із найкращих шахістів сучасності. Він йде в лідерах Турніру претендентів (ці змагання перервали через коронавірус). Якщо Ян виграє цей турнір, то змагатиметься за Шахову корону з Магнусом Карлсеном.