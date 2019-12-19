Блискавичний шлях до успіху в онлайні: швидкий покер
Сьогодні чи не кожна покерна платформа пропонує нетерплячим гравцям так звані швидкі турніри. Ті, кому не вистачає концентрації на довготривалі МТТ баталії, отримують нагоду за кілька хвилин здобути локальну перемогу і серйозний виграш. Покер-рум PokerMatch у цьому компоненті теж не пасе задніх.
На українській платформі PokerMatch швидкий турнір охрестили Віндфолом (англ. Windfall) – несподіваний успіх. І на це є об’єктивні причини. У турнірах з бай-іном від 1 до 5000 гривень, кожен може замахнутись на приз від 100 тисяч до майже мільйона гривень, левової частки від загального джек-поту.
Вінфол. Джерело: PokerMatch
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До того ж фортуна може посміхнутись кожному, джек-пот у турнірах Віндфолах випадає рандомно. Кому ж не пощастить настільки, буде нагода у безкомпромісній боротьбі примножити суму бай-іну аж у 100 разів. І зробити це можна блискавично. У хедз-ап дуелях і на столах 3-max блайнди зростають кожні 3 хвилини, а стартовий стек – лише 500 фішок. Крім класичних віндфолів, PokerMatch також пропонує олін-шутаути з миттєвим виграшем із множником 100 000.