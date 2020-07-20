Чемпіон Головної події серії "Літній PONT" Богдан Чорний із Чернівців розповів про те, що допомогло йому взяти головний приз, як давно займається покером і чим йому подобається PokerMatch.

- Богдане, вітаю з крутим трофеєм! Як тобі гралося й перемагалося в Main Event?

- Чесно кажучи, я навіть не знав, що граю Main Event (посміхається). Побачив хороший турнір, запустив його й іще один стіл, а паралельно дивився фільм ”Діло Річарда Джуелла“. І так поступово добрався до фіналки.

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- Скільки входів зробив?

- Один. Все непогано складалося. Не можу сказати, що були якісь суперключові роздачі протягом турніру. Рівна гра була. За фіналкою стек був довгий час нижче середнього, навіть короткий, але потім виграв кілька банків — і справа пішла. Ділити сам не пропонував і не звертав увагу, коли пропонували інші.

- Як давно захоплюєшся покером?

- Понад 10 років точно. Раніше поєднував і онлайн, і офлайн — їздив на великі серії до Києва. У "Хрещатику" грав, у "Русі". І за кордоном теж досвід є. Десь півтора роки тому був на серії UA Millions, але останнім часом все-таки набагато більше граю в онлайні.

- В онлайні комфортніше?

- Та я б не сказав. Мені здається, що на живих серіях поле легше, ну й атмосфера мені подобається. Інша справа, що зараз, щоб зіграти велику живу серію, треба їхати за кордон. Хоча, після прийняття грального закону в Україні, великих серій має бути більше.

- Покер — це твоє основне заняття?

- Для мене це спосіб заробляння грошей. Мене не можна назвати прямо божевільними гріндером. Можу не грати довгий час, а потім зануритися заново.

- Від чого це залежить?

- Все в комплексі. Стан душі, бажання, розмір банкролу та багато-багато інших чинників.

- Я так розумію, це перший трофей для тебе на серіях PokerMatch?

- Так, перший кубок. Але для мене важливіша сама перемога і, звісно, призові як для людини, яка заробляє покером. Проте для когось наявність кубка стане прекрасним додатковим стимулом!

- Чим іще захоплюєшся, крім покеру?

- Насправді захоплень багато, і виділяти щось конкретне не люблю. Захоплення стосуються не тільки задоволення особистих бажань, але і більш глобального характеру. І, звичайно, саморозвиток — як фізичний, так і інтелектуальний!

- Ти вже більш ніж три роки зареєстрований на PokerMatch. Чим приваблює гра в румі?

- Приємне поле, велике розмаїття ігор, акцій і чудова служба підтримки. А можливість швидко зробити депозит і вивести гроші без затримок — це великий плюс руму, особливо для людей, які грають час від часу!

- Уже завтра на PokerMatch пройде супертурнір до дня народження руму. Будеш грати?

- Так, обов'язково. Вже набив стек в 1,000,000 фішок. Призові чудові — поборемося!

- І все ж таки, як виграти великий турнір? Дай свій рецепт!

- Ще працюю над інгредієнтами цього рецепта! А взагалі, має складатися! Тут без цього ніяк. Ну і, звичайно, під час гри обов'язково дивитися фільми й цікаві відео (посміхається).

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко