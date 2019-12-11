Бонуси для нових гравців на PokerMatch

Отримати бонус для гри в покер онлайн дуже легко, а який вид подарунка обрати — вирішує сам гравець.

У популярному українському покер-румі PokerMatch на всіх нових гравців чекають приємні бонуси. Разом їх 12 — в залежності від розміру депозиту й типу бонусів.

Як отримати бонус?

Для отримання бонуса потрібно виконати кілька простих умов:

- Зареєструватися на PokerMatch

- Підтвердити адресу електронної пошти

- Залогінитися в ігровий клієнт PokerMatch

- Внести депозит від 250 гривень з одним із бонус-кодів

"Навіть якщо ви забули ввести бонус-код під час внесення першого депозиту, ви все одно зможете скористатися будь-яким із бонус-кодів! Головне — зробити це протягом 60 днів з моменту реєстрації, — розповіли в компанії. — Більше того, якщо ви давно зареєстровані на PokerMatch, але ще не робили депозитів, отримати бонус під час першого поповнення рахунку вам допоможуть у службі підтримки руму".

На яку суму поповнити рахунок, щоб отримати бонус?

Мінімальна сума депозиту для отримання бонуса — 250 гривень. Максимальна — 25,000 гривень та вище в залежності від платіжної системи, за допомогою якої гравець поповнює рахунок. Розміри бонусів фіксовані — 250, 500, 2,000, 5,000, 10,000 та 25,000 гривень — і не мають прив’язки до депозиту. Ключове значення має введений бонус-код, а не розмір депозиту.

Наприклад, якщо ви зробите депозит на суму 2,000 грн із бонус-кодом Free250, то отримаєте бонус у відповідності з бонус-кодом, а не з сумою депозиту. Якщо сума депозиту буде меншою, ніж передбачено бонус-кодом, бонус активований не буде.

Який бонус обрати?

На PokerMatch є два типи бонусів — миттєвий та відігруваний.

Миттєвий бонус одразу потрапляє не рахунок гравця, і ним можна скористатися буквально з перших кроків на PokerMatch. Для його отримання гравцеві потрібно ввести бонус-код Free250, Free500, Free2000 і так далі — залежно від того, на яку суму буде зроблений депозит. А найбільший бонус гравцеві буде наданий із кодом Free25000 за умови поповнення рахунку на 25,000 гривень та більше.

Наприклад, ви хочете поповнити рахунок на 500 гривень та вибрали миттєвий бонус. Тоді, здійснюючи депозит, вам потрібно ввести бонус-код Free500.

Ви отримаєте на свій рахунок 500 гривень, а у вигляді бонуса в вашому розпорядженні будуть: 2 квитки на віндфол-турнір з бай-іном 5 грн, 1 квиток на віндфол-турнір із бай-іном 10 гривень та 50 турнірних гривень, які ви можете використати для реєстрації в будь-яких турнірах на PokerMatch.

Відігруваний бонус дорівнює сумі депозиту. Для його отримання гравцеві потрібно ввести бонус-код First250, First500, First2000 і так далі. Цей бонус буде надходити на рахунок гравця рівними частинами по 10% від загальної суми депозиту, у міру того як гравець набиратиме віп-бали за гру на PokerMatch. Бали нараховуються і за кеш-гру, і за турніри. Що дорожчі ліміти, на яких грає покерист, — то більше балів.

Наприклад, ви хочете поповнити рахунок на 500 гривень і обрали відігруваний бонус. Тоді, здійснюючи депозит, вам потрібно ввести бонус-код First500. Ви отримаєте на рахунок 500 гривень, і ще 500 гривень чекають на вас у вигляді бонуса. Вони нараховуватимуться вам рівними частинами: по 50 гривень за кожні 75 віп-балів, які ви наберете, граючи на PokerMatch.

Прогрес у відігруванні суми бонуса можна бачити в ігровому клієнті в розділі "Каса" — "Бонуси". Важливий момент — на відігрування бонуса у гравця є 30 днів. Після цього всі залишки бонуса згорять.

Усі деталі бонусної програми ви можете дізнатися на офіційному сайті PokerMatch. А якщо у вас виникнуть питання, то ви завжди можете поставити їх службі підтримки компанії, що працює в цілодобовому режимі.

Обирайте будь-який вид бонуса на ваш смак і розпочинайте власну покерну кар’єру на PokerMatch!