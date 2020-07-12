Відомий у минулому боєць змішаних єдиноборств Хіт Херінг знайшов чим зайнятися після завершення професійної кар’єри.

На піку своєї могутності американець був зіркою ММА. Він бився з такими відомими атлетами як Федір Ємельяненко, Антоніо Ногейра та Брок Леснар. Саме після поразки від Леснара у 2008-у році Херінг вирішив повішати рукавички на цвях.

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Хіт так і не зміг стати чемпіоном UFC. Чи не найбільшої популярності йому приніс брутальний нокаут Йошікіро Накао. Американець потужно вдарив суперника за те, що той його поцілував.

Після завершення кар’єри бійця Хіт не нудьгує. Він знімається в кіно. У його послужному списку не лише масові сцени, а навіть кілька епізодичних ролей.

Ще Херінг активно грає в покер. Як сам зізнається, з перемінним успіхом. У живих турнірах американець виграв майже 60 тисяч доларів призових. Але це для Хіта не головне. Для нього покер — це хобі. Нагода гарно провести час і подорожувати. Херінг переконує, що його габарити за столом грають проти нього. Адже, вважає американець, кожен покерист хоче втерти носа здорованю.