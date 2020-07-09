В південно-американській країні, яка є покерним флагманом континенту, відбувся безпрецедентний випадок. Бразильська покерна серія відвоювала у держави частину податку.

Згідно із бразильським законодавством, покерні заклади, окрім стандартного податку, повинні сплачувати ISS – податок за послуги. Мова про 2-5% від доходу, а це, в контексті популярності гри у країні, – солідна сума.

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Бразильська покерна серія, утім, стверджує, що від ІSS страждають не організатори турнірів, а самі гравці. Мовляв, вищезгаданий податок позбавляє покеристів частини призового фонду змагань. А відтак, відрахування є радше коштами клієнтів, аніж прибутком покерного клубу.

Суд Сан-Паулу, зрештою, ухвалив рішення на користь покеру. Послаблення покерного оподаткування, однак, може бути тимчасовим явищем, але однозначно допоможе розвитку гри у Бразилії.



Роналдо. Фото: BSOP

До популяризації покеру на батьківщині активно долучаються і спортивні бразильські зірки. Інтелектуальною грою, зокрема, захоплюються футбольні ідоли – екс-футболіст Роналдо, і сучасний кумир мільйонів – Неймар.