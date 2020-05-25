Британець переміг коронавірус, а тепер виграє сотні тисяч доларів

Професійний покерист Патрік Леонард став тріумфатором уже другого турніру весняного онлайн-чемпіонату.

Нагадаємо, Леонард майже два місяці тому перехворів коронавірусом. Тоді він втратив нюх. Навіть хворіючи, Патрік продовжував грати в покер в інтернеті. А видужавши — британець з головою пірнув в улюблену справу.

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На весняному онлайн-чемпіонаті Леонард уже понад 70 разів потрапляв у призи різних турнірів. Два з них він виграв. Перший трофей зробив Патріка багатшим на майже 53 тисячі доларів. Тепер от інший тріумф приніс британцеві ще 42 тисячі "баксів".

Якщо врахувати, що Леонард паралельно успішно грає і в інших онлайн-турнірах, його заробітки після видужання перевалили далеко за сотню тисяч доларів.