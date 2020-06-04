4 липня, коли у США святкуватимуть День Незалежності, у Англії може відбутися справжнє свято для покеристів.

Річ у тім, що саме на цю дату британці запланували відкриття ігрових закладів. Усі подібні майданчики закриті у Великобританії ще із 23 березня, через пандемію COVID-19. Проте суттєве зменшення нових випадків заражень, дозволяє британцям усе активніше послаблювати карантинні заходи.

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Звісно, 4 липня відкриються далеко не усі казино, а ті що запрацюють змушені будуть суворо дотримуватися санітарних правил: соціальне дистанціювання, антисептична обробка та засоби захисту.

За схожим сценарієм, згадаємо, уже працюють чимало закладів у США (Флорида, Атланта) та Чехії. Там, зокрема, встановлюють перегородки між гравцями. У Америці поки, здебільшого, відбуваються лише кеш-ігри, а от у чеському Розвадові вже можна взяти участь навіть у турнірах.

На ту ж дату – 4 липня, поки запланове відкриття гральних закладів і у покерній столиці світу – Лас-Вегасі.