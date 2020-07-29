Британський мільйонер уклав парі на сім видів спорту
Професійний британський покерист Патрік Леонард спробує себе відразу у семи геть різних спортивних дисциплінах.
Патрік змагатиметься зі своїм товаришем Стівом. Це колишній професійний футболіст. А ще він має значну перевагу у рості над Леонардом. Та покерист все одно вірить у свій підсумковий успіх.
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Суть парі полягає у тому, щоб виграти більше дисциплін. Тобто, той, хто тріумфує бодай у чотирьох видах, отримає основний фінансовий приз. Який саме, щоправда, не розголошують. За перемогу в кожному окремому виді змагань теж буде фінансова винагорода.
Хлопці змагатимуться у таких видах:
- Шахи (хто перший виграє 5 партій)
- Теніс (хто перший виграє 2 сети)
- Футбольні пенальті (хто перший заб’є 20 ударів)
- Бадмінтон (хто перший виграє 2 сети)
- Гольф (хто набере більше очок на 18 лунках)
- Настільний теніс (хто перший виграє 2 сети)
- Боулз (учасники ще не знають, які саме там правила)
Окрім парі зі самим Стівом, Леонард ще побився об заклад зі своїми підписниками, які не повірили у тріумф покериста. Патрік прийняв кілька ставок (до ста тисяч доларів сумарно).
Відзначимо, що Леонард є доволі відомим покерним гравцем. Сумарно у живих турнірах він виграв більше 2,5 мільйонів доларів призових.