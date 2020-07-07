Зірковий англійський покерист Стівен Чідвік зміг виграти відразу два турніри Серії хайролерів.

Спершу Стів тріумфував у змаганні Mix-Max Second Chance. Бай-ін коштував 10,3 тисячі доларів. А перше місце принесло британцеві 176 тисяч "зелених".

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Та це ще не все. Чідвік вистрелив дублетом, менш ніж за годину перемігши ще й у турнірі The Big Game — 191 тисяча "баксів" призових.

Понад 367 тисяч доларів за вечір зайвий раз підтвердили, що Стів є одним із найкращих покеристів сучасності. Навіть попри карантин британець продовжує успішно заробляти улюбленою справою.

Нагадаємо, 2020-й рік Чідвік відкрив дуже переконливою та результативною грою в Австралії. Трохи згодом Стівен отримав приз "Найсильнішого суперника" на нагородженні від Global Poker Index. Відзначимо, що саме професійні покеристи визнали англійця найскладнішим опонентом. Тепер Чідвік продовжує успішно грати в онлайні.

Стівен Чідвік є найуспішнішим покеристом в історії Британії. За свою кар’єру він заробив майже 35 мільйонів доларів у живих турнірах. Це шостий найкращий результат серед усіх покеристів.