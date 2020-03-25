Брутальний італієць став героєм покерного фото року

На початку березня відбулася гучна подія — церемонія нагородження Global Poker Awards. Там визначали найкращих у 25-ти номінаціях.

GPA відбулося у столиці розваг Лас-Вегасі. Ми уже знайомили вас із тріумфатором у номінації "Найсильніший опонент" Стівеном Чідвіком. Тепер розповімо про Даріо Саммартіно. Його ефектний фолд на минулорічному WSOP переміг у номінації "Фото року".

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Сперечатися не будемо. Фотографія дійсно дуже ефектна. Італієць на ній виглядає брутально. І це не просто акторська гра. Та Серія видалася для Даріо найуспішнішою в кар’єрі. У Головній Події Саммартіно дістався аж до фінального хедз-апу. У ньому, щоправда, поступився німцеві Хосейну Енсанові.

Друге місце гарантувало італійцеві рекордні призові — 6 мільйонів доларів (Енсан отримав 10 мільйонів доларів). Загальна сума виграшу Даріо за кар’єру наближається до позначки у 15 мільйонів доларів. Мова лише про живі турніри. Саммартіно — найуспішніший покерист в історії Італії.

Кар’єру Даріо уже можна назвати успішною. А хлопцеві ще немає і 33-х років. Схоже батько Саммаріно, який і навчив нашого героя цій грі, бачив потенціал. Відзначимо, що хоча італієць і є професійним покеристом, він ще й має свій бізнес. Даріо заснував компанію, яка здає в оренду автомобілі.



Даріо Саммартіно. Фото: PokerFirma

2019-й рік поки що найуспішніший для італійця. Тепер, після фіналу на WSOP, від нього уже чекають нових успіхів, а відповідно і нових яскравих фото.