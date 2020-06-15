Найбільший європейський покерний майданчик – Kings Resort у Чехії, що не так давно відновив роботу, уже готовий запрацювати на максимальний обертах.

Чехія уже відкрила кордони із багатьма країнами (України серед них поки немає), тож Kings Resort нарешті зможе приймати звичні масштабні міжнародні змагання. Чехи уже підготували розклад змагань на найближчі місяці.

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Для розігріву усім хто скучив за "живим" покером у Чехії запропонують дводенний турнір із Пот-ліміт Омахи. Відбуватиметься він 20-21 червня. Розвага, щоправда, для хайролерів. Вхід обійдеться у 2 500 тисячі євро. Утім і призовий фонд відповідний – 100 000 євро.

А от на початку липня стартує перша після пандемії повноцінна серія турнірів – Balkan Poker Circuit. Гарантія усіх змагань тут сягне 200 000 євро, а участь у Main Event коштуватиме усього 150 євро. Аби було навіть веселіше, організатори вирішили додати до призового фонду два квитки на Main Event WSOPE, що повинен відбутися у жовтні. Одразу після закінчення Балканської серії відбудуться кілька баунті-турнірів, а згодом одна за одною стартують ще кілька серій: Benelux Classics (15 – 20 липня), German Poker Tour (23 – 27 липня), Deutsche Poker Tour (30 липня – 2 серпня).

Усі вони матимуть гарантовані призові фонди у 200 000 євро та призові квитки на Main Event WSOPE.