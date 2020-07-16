5 років тому американець Джо Маккіен вписав своє ім’я до історії покеру. Він потрапив до елітного кола тих, хто володіє золотим браслетом чемпіона WSOP Main Event.

Випередивши понад 6 тисяч суперників у 2015 році, Маккіен виграв найпрестижніший покерний турнір планети і заробив більш як 7,5 мільйонів доларів. Самому Джо на ту мить було усього 25 років.

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Після такого успіху можна було б розслабитися і нічого не робити щонайменше кілька років, та Маккіен продовжив розвиватися в улюбленій справі. Його кар’єрні виграші лише у живих турнірах підбираються уже до 17 мільйонів доларів. У 2017 американець виграв свій другий браслет WSOP, а цього року став володарем уже третього такого трофею!

У 2020 Світова серія, згадаємо, відбувається в онлайні, що утім не створило Джо Маккіену ніяких проблем. Він став тріумфатором турніру хайролерів з Безлімітного Холдему із бай-іном 3 200 доларів. 496 входів покеристів згенерували призовий фонд у понад 1,5 мільйона доларів і найбільший куш із цих грошей дістався Маккіену. Окрім третього в кар’єрі браслету, перше місце принесло Джо 352 985 доларів призових.