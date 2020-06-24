Триразовий чемпіон світу з бліцу Олександр Грищук розповів про свої успіхи в покері.

Російський гросмейстер має репутацію одного з найвправніших покеристів серед шахової еліти. Вперше дерев’яні фігури на карти він проміняв років десять тому. З того часу Олександр грає в покер багато і, подейкують, доволі успішно.

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Прослідкувати за покерними успіхами Грищука непросто, адже напружений шаховий календар змушує гросмейстера грати лише в онлайн-покер. На живі турніри в нього просто немає часу.

Відомо, що багато шахістів регулярно грають в покер. Та саме Грищук має славу найвправнішого картяра. Ба більше, Олександр зізнався, що покер — це його друга професія, підзаробіток.

Цікаво, що головною спільною рисою між цими двома видами спорту гросмейстер вважає необхідність вміти терпіти. Тобто зберігати холодну голову навіть у важкій некомфортній ситуації.



Олександр Грищук. Фото: Twitter

Олександр Грищук порівняв атмосфери на шахових та покерних турнірах. Гросмейстер вважає, що вони дуже схожі, адже здебільшого і там, і там грають інтелігентні, стримані люди.

Відзначимо, що Грищук бере участь у Турнірі претендентів (зараз змагання перервали через карантин), переможець якого зіграє з Магнусом Карлсеном за Шахову корону.