Чемпіон світу дасть дорогий урок покеру, щоб допомогти жертвам пандемії

17,5 тисячі доларів – таку кругленьку суму доведеться викласти за 2-годинний урок покеру від найбільш титулованого гравця в історії WSOP Філа Хельмута. Щоправда, власник 15-ти браслетів не покладе гроші до власної кишені, а пожертвує їх на добру справу.

Філ Хельмут приєднався до численної армії покерних професіоналів, які завзято допомагають жертвам пандемії коронавірусу. В рамках акції ALL IN Challenge американець виставив на онлайн-аукціон покерний майстер-клас тривалістю у 2 години, аби вкласти свою лепту у благодійний фонд. Один із учасників торгів оцінив послугу у 17 500 доларів і після зняття карантинних обмежень зможе зустрітись із кумиром у Лас-Вегасі.

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Приділити свою увагу Хельмуту доведеться одразу дев’ятьом фанатам. Переможець аукціону має можливість розділити незабутній досвід із вісьмома друзями. Крім того, як бонус, учні Філа Хельмута отримають у власне розпорядження 3 номери у 5-зірковому готелі ARIA Resort and Casino.



Філ Хельмут і Філ Айві. Фото: pokernews

Покреативити і долучитись до збору коштів Філ Хельмут закликає своїх зіркових колег по цеху Філа Айві та Даніеля Негреану. Загалом покерна спільнота ставить собі за мету зібрати 100 мільйонів доларів для допомоги жертвам пандемії, які цього потребують найбільше.