Чемпіонат світу з покеру в Перу перенесли через вибори

Організатори світового Кубка Націй відклали старт турніру через нестабільну політичну ситуацію в країні.

На початку грудня в Перу мав відбутися найбільший командний турнір з матч-покеру — світовий Кубок Націй. Серед його учасників є й збірна України, що має титул чинного чемпіона світу, але…

Місцева влада Перу попрохала Міжнародну федерацію матч-покеру перенести турнір на пізніший термін через нестабільну ситуацію в країні. Річ у тім, що на січень у Перу призначені вибори, і ситуація там напружується.

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У Федерації з розумінням поставилися до ситуації. Безпека учасників — понад усе. Організатори прийняли рішення перенести турнір на лютий 2020 року, але місце проведення поки що не змінювали. Нові дати світового Кубка Націй — 24-28 лютого.

Ми розчаровані зміною дати проведення Кубка, але зробити це зобов’язують обставини. Ми мусимо підтримати прохання перуанської влади та з нетерпінням чекаємо на фантастичний фінал у лютому,

— заявив президент Міжнародної федерації матч-покеру Патрик Наллі.

Нагадаємо, збірна України тріумфально розпочала свої виступи в чемпіонатах із матч-покеру. У квітні 2019 року наша команда привезла головний приз зі світового Кубка Націй у Дубліні, а у вересні посіла третє місце на Європейському Кубку, який приймав Київ.

Тепер наша збірна матиме більше часу для підготовки до світового форуму, де українці захищатимуть свій почесний титул чемпіонів.