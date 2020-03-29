Через коронавірус в Чорногорії скасували великий покерний турнір
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Пандемія COVID-19 продовжує безжально наступати на спорт, зокрема і на покер. З календаря змагань щезла ще одна подія.
На початку травня Чорногорія мала прийняти у себе чимало гравців за високими лімітами. Але етап змагання хайролерів скасували. Відзначимо, що раніше через коронавірус не відбувся дебютний в році етап цієї серії — в Південній Кореї.
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Нещодавно в Чорногорії відмінили етап Євроазійського покерного туру, а на Кіпрі не відбувся турнір серії Millions Cyprus. Подію перенесли на вересень.
Нагадаємо, зірка покеру Даніель Негреану спрогнозував, що через коронавірус перенесуть і Світову серію покеру.