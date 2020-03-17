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Через коронавірус в Росії перенесли велику покерну серію

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EPT SOCHI / PokerStrategy

Епідемія COVID-19 продовжує атакувати інтелектуальну гру у всіх куточках земної кулі. Тепер через вірус перенесли турнір в Сочі.

Серія EPT Sochi мала стартувати уже через три дні, 20 березня. Організатори довго переконували, що не планують вносити зміни до календаря. Тому чимало гравців уже пакували речі в Сочі.

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І ось усього за три дні до старту організатори оголосили, що Серію переносять на жовтень цього року. Турніри відбуватимуться з другого по одинадцяте жовтня.

Рішення таки перенести EPT Sochi організатори прийняли під тиском гравців, влади, а також прислухавшись до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Покер матч Світовий покер
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