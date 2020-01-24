Червовий мар’яж, або найвідоміша пара в сучасному покері

Він – один із найбільш успішних сучасних хайролерів, вона – чемпіонка EPT і секс-символ жіночого покеру. А разом Ігор Курганов та Лів Борі – щаслива пара, яка уже майже шість років разом.

Тривалі стосунки аж ніяк не гальмували покерні кар’єри росіянина та англійки, швидше навпаки. З 2014 року Ігор Курганов наполегливо набивав банкрол і вже сягнув позначки у майже 19 мільйонів доларів призових. "Придане" Лів Борі – майже 4 мільйони, а це шостий результат в історії жіночого покеру.

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Зрештою, саме разом закохані реалізували одну із головних покерних мрій. У 2017 році на Всесвітній серії покеру Ігор Курганов та Лів Борі здобули свої перші в кар’єрі браслети WSOP. Тандему підкорився командний турнір з бай-іном 10 000 доларів Tag Team Championship. Пара виграла понад 273 тисячі доларів призових і, за традицією, половину віддала на благодійність.

Фонд REG (Raising for Effective Giving) – ще одна спільна справа зіркового покерного тандему. Курганов та Борі не лише активно підтримують фонд із власної кишені, але й залучають до доброї справи інших професіоналів покеру. В останній час Лів Борі дедалі рідше можна побачити за покерним столом, красуня концентрується насамперед на благодійній діяльності і веде свій канал у youtube. Утім регулярно підтримує коханого на головних покерних серіях планети.