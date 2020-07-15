Успішний чеський бізнесмен Леон Цукерник, як і всі інші, на власній кишені відчув наслідки пандемії коронавірусу. Його основний бізнес – King’s Casino, змушене було простоювати під час карантину.

І хоча більшість закладів уже відновили своє функціонування, до звичних прибутків їм ще, звісно, далеко.

Читайте також: Зірковий тільт: що може звести покериста з розуму

Цукерник утім не став би мільйонером, якби чекав з моря погоди. Відомий своєю любов’ю до покеру бізнесмен вирішив поєднати приємне з корисним, та взяв участь у великому онлайн-турнірі хайролерів з бай-іном 10 000 доларів та гарантією 2 000 000 "зелених".

Змагання зібрали 192 входи, а без призів у підсумку залишилися, зокрема, зіркова покерна пара Алекс Фоксен та Крістен Бікнел. Цукерник, натомість, не тільки потрапив до призової зони, але й пробився на фінальний стіл. Той, до слова, зібрався дуже представницький. Компанію Леону склали, з-поміж інших, Бертран Гроспельє та Стівен Чідвік. Обоє вилетіли раніше за чеха (8-м і 7-м). Сам же Леон Цукерник фінішував на четвертому місці, що принесло йому непоганий куш у 174 229 доларів. Переможцем же турніру став гравець із Індії під ніком "Resurge", що принесло йому майже 400 тисяч доларів.