Чи встигне Філ Гальфонд відіграти свої гроші

Відомий американський покерист невпинно скорочує відрив у хедз-ап битві проти онлайн-гравця з ніком "VeniVidi1993".

Цієї ночі Філ відіграв ще 85 тисяч євро. Тепер Гальфонд відстає від суперника на 233 тисячі євро. Відрив "Veni" і досі можна назвати доволі великим. Адже покеристи зіграли уже більше 18 тисяч роздач із регламентованих 25 тисяч.

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Регулярні успіхи американця все ж внесли зміни у котирування букмекерів. Філ залишається аутсайдером дуелі, але вже не таким безнадійним. 1.46 — на перемогу "VeniVidi1993", 2.75 — на тріумф Гальфонда.

Відзначимо, коли відставання американського покериста сягнуло 900 тисяч євро, він взяв паузу в дуелі тет-а-тет. Поєдинок був під загрозою зриву, але Філ все ж вирішив продовжити боротьбу.

Якщо "Veni" втримає перевагу і за підсумками 25 тисяч роздач залишиться в плюсі, то Гальфонд виплатить суперникові додатково 200 тисяч євро. Якщо переможе Філ, то "зверху" заробить ще 100 тисяч євро.

Нагадаємо, це перший поєдинок так званого GalfondChallenge. Наступними суперниками американця будуть відомі гравці за високими лімітами Кейтс, Перкінс, Шварц і покерист з ніком "ActionFreak".