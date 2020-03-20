"Чистий" покер: хто відмиє покерне обладнання від коронавірусу

Пандемія паралізувала покерну індустрію в офлайні. Натомість для Клея Дюбуа та його бізнесу зараз настали справжні жнива.

В 2018 році Дюбуа заснував компанію Elite Chip Care, яка сьогодні є одним із флагманів на ринку очищення покерного інвентарю. Головний акцент фірма робить на роботі із покерними фішками, найбільш активними учасниками гри і головними носіями інфекції. Відтак, після того як усі казино пішли на карантин, роботи у Elite Chip Care, м’яко кажучи, не бракує.

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Клей Дюбуа. Фото: Las Vegas Review-Journal

Компанія Клея Дюбуа, утім, здатна упоратись навіть із найбільшими об’ємами. Американець запатентував спеціальні машини, які можуть за день відмити до 150 тисяч професійних фішок. Тож після карантину покерні заклади у СЩА зможуть повернутись до повноцінної, а головне безпечної роботи.