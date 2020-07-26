Флоп, терн і рівер – покерні терміни, які, мабуть, найчастіше вживають під час гри. Утім, навіть професіонали із десятками років ігрового досвіду не мають чіткої відповіді щодо походження назв покерних вулиць.

У слова флоп (англ. flop) є чимало значень. Однак, більшість пов’язують цей термін із перекладом – шльопати, вдаряти. Характерний звук чуємо під час роздачі дилером перших трьох карт на дошці.

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Поява у грі четвертої спільної карти – терна (англ. turn) – часто змінює хід роздачі. Хтось доукомплектовує комбінацію, інші вдаються до більш активних дій. Іншими словами, цю вулицю вважають поворотною, або ж переломною. А дієслово "to turn", як відомо, насамперед перекладають, як повертати, чи змінювати напрямок.



Вулиці у покері. Фото: PokerListings

Переклад слова "рівер" (англ. river) – річка, яким назвали останню вулицю у покері, породив чимало теорій щодо походження покерного терміну. Одні вважають, що назва заключної вулиці виникла кілька століть тому, коли у покер грали на човнах. Найбільш винахідливі гравці, намагаючись шахраювати, викладали на дошку передчасно п’яту карту. Того, кого вдалось упіймати на гарячому, викидали у річку.

У ще однієї версії – ковбойські коріння, а саме із пастухами на конях у багатьох асоціюється первісний покер. Свій робочий день ковбої завершували біля річок і струмків, де спрагу втамовувала їх худоба. Тож і останню вулицю у покері назвали "річкою".