Чоловіка покарали за перемогу в жіночому покерному турнірі

Гравець із ніком ameliaroy007 спробував скористатись однією із переваг онлайн-покеру і взяв участь у турнірі для жінок, де розігрували пакет на "живу" серію вартістю 30 000 доларів, але чітерство покериста вилізло йому боком.

В івенті за 22 долари з нагоди 8 березня, очевидно, повинні були брати участь виключно жінки. Регуляра ameliaroy007 це не зупинило, більше того, саме їй (а, як згодом з’ясувалося, йому) вдалося перемогти. Утім до Барселони на турнір за 25 000 доларів шахрай не поїде. Компетентні люди з’ясували справжню стать переможця, який отримав дискваліфікацію.

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Цікаво, що в підсумку квиток на серію дістався власниці третього місця, адже віцечемпіонка вже заздалегідь гарантувала собі участь у грандіозній "живій" події. Серія в Барселоні запланована на кінець серпня, і переможниця сподівається, що карантин не втрутиться в її плани.