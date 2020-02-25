Світ покеру приваблює безліч гравців, і кожен знаходить у ньому щось своє. Одні шукають способу розважитися й весело провести час із друзями, а інші роблять ставку на професійну кар’єру та заробляють гроші за віртуальними або реальними покерними столами. Але всіх гравців об’єднує одна риса – вони по-справжньому люблять покер в усіх проявах та присвячують йому величезну кількість часу.

У цій статті ми відповімо на найрозповсюдженіші питання новачків, які ще не визначилися зі своїм ставленням до найпопулярнішої гри у світі.

Що таке покер?

Покер – картярська гра, головною метою якої є виграш фішок за допомогою тієї чи іншої покерної комбінації. Існує безліч різновидів покеру, але найбільш масовими вважаються Техаський Холдем та Пот-Ліміт Омаха.

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Головною рисою, яка відрізняє цю чудову гру, є яскраво виражений змагальний аспект та можливість реалізувати інтелектуальну вищість над суперником, що робить її схожою на шахи. Так само як і в шахах, у покері можна грати один на один або ж розважатися з друзями, формуючи короткі (до 6 гравців) або довгі (до 10 гравців) столи.

Покеристи, які переросли рівень домашньої гри, можуть спробувати власні сили в онлайн-покер-румах, де проти них битимуться суперники з усього світу, а також у живих подіях, відвідуючи клуби спортивного покеру.

Чому покер – це круто?

Покер недаремно привертає стільки уваги, адже світ не один раз ставав свідком небувалих перемог, що назавжди змінювали життя гравця. Так, знаменитий "покерний бум" 2003 року розпочався після неймовірної історії Кріса Манімейкера – простого американського бухгалтера, який зміг виграти 2,5 мільйони доларів, вклавши лише 40 доларів! Так, цей випадок нагадує казку про Попелюшку, але він абсолютно реальний і до того ж не є чимось дивним, оскільки за більш ніж 450-річну історію покер налічує сотні подібних епізодів!

Не менш дивовижним виглядав епічний тріумф Арістедиса Москонаса, який завоював перший приз в одному з івентів Світової серії покеру-2019. Грек знаходився на грані вилітання з турніру, у нього залишалася тільки одна фішка, але він продемонстрував залізну волю до перемоги та забрав із собою 195 тися доларів призових!

Однак ці історії меркнуть на тлі успіху Марата "maratik" Шарафутдінова, який виграв 1 000 907 доларів! Скільки він заплатив за участь у турнірі? В тому-то й справа, що він зміг пройти через відбірковий етап, не витративши жодної копійки! Як внесок використовувалися спеціальні очки лояльності покер-руму (FPP), які видавалися за гру. Історія звичайного таксиста викликала справжній фурор у світовому комюніті, і Марат став живим втіленням покерної мрії.

Можливість посперечатися за крупний приз, отримати популярність та назавжди вписати своє ім’я в історію – ось головні фактори, які роблять покер одним з найзахопливіших хобі у світі!

Руйнуємо упередження

Інтернет сповнений згадок про шахрайські схеми, за допомогою яких із рахунків простих користувачів крадуться гроші. Однак під час уважнішого розглядання з’ясовується, що більша частина цих небилиць не має під собою жодних підстав. Покер – так ж сама гра, як і інші, і має співставні фактори ризику. Руми виділяють величезні кошти на вдосконалення власної безпеки, тому стати жертвою омани можна тільки через необережність.

Першою за розповсюдженістю можна вважати легенду про "комп’ютерний розум", згідно з якою в онлайн-покер-румах немає справжніх живих гравців. Ясна річ, це міф, оскільки служба безпеки кожного більш-менш крупного майданчика ретельно слідкує за підозрілими акаунтами і за найменшої підозри блокує їх назавжди. На відміну від казино чи слотів, де гравець стає частиною заздалегідь запланованого сценарію, покер дає можливість боротися проти реальних опонентів.

Далі йдуть оповідки про "підкручений ГВЧ" і подібні до них небилиці. Чому ми переконані в чесності найкрупніших покерних майданчиків? Та тому, що для них немає навіть найменшого сенсу псувати власну репутацію через таку дрібницю, як генератор випадкових чисел (ГВЧ), який, до речі, проходить обов’язкову сертифікацію в незалежних лабораторіях. Покер-руми отримують настільки вагомий прибуток, що просто не підуть на порушення правил, фактично ризикуючи своїм існуванням.

Ще одна розповсюджена фобія - побоювання ботів. Боти – комп’ютерні програми, що повністю заміняють людину, і в певній частині недобросовісних покер-румів знайти таких «гравців» нескладно. Але варто зазначити, що ця сумна ситуація спостерігається тільки щодо невеличких покерних майданчиків, які економлять на працівниках служби безпеки. Руми "великої десятки" досить ефективно протистоять програмам, а конфісковані кошти розподіляються серед гравців, що постраждали.

Із чого почати?

Якщо ви все ж таки вирішили спробувати свої сили – не поспішайте. Спробуйте якнайбільше дізнатися про покер та його різновиди, а також усвідомити, який вид підходить саме вам. Подобається спілкування з людьми? "Битва поглядів" є невід’ємною частиною вашої філософії? Швидше за все, живий покер саме те, що потрібно. Любите тишу та домашній затишок? Спробуйте онлайн-покер на одному з популярних майданчиків!

Вивчати правила краще за віртуальними столами, граючи на віртуальні гроші, або "фантики", як їх називають професіонали. Так ви зможете вивчити покерні комбінації, розібратися в тонкощах торгівлі та стандартних стратегіях, не втративши жодного цента. Непоганим тренуванням буде гра у безкоштовних турнірах (фріролах), які, менше з тим, дають можливість отримати реальні призові.

Тільки після повного засвоєння правил можна зробити перший депозит або піти в покерний клуб, щоб відчути всю розкіш гри на реальні гроші. Почніть із мінімальних ставок та прогресуючи, поволі підвищуйте їх. Так ви будете застраховані від крупних програшів та пов’язаного з ними психологічного дискомфорту.

Від розваги до професійної гри

Який солдат не мріє стати генералом, а покерний аматор – досвідченим професіоналом? Запам’ятайте: професія покериста дає багато свобод та перспектив, але підходить далеко не кожному. Найпершим та найважливішим показником того, що ви маєте завдатки покер-про, є гра в плюс на довгій дистанції. Показуєте впевнене зростання протягом півроку, а прибуток від покеру давно перевищив розмір офіційної зарплатні? Створіть "подушку безпеки" на два-три місяці, ще раз зважте всі "за" та "проти" і тільки після цього приймайте кінцеве рішення.

Професійний покер – це важка праця, яка вимагає повної самовіддачі та залізної віри в успіх.

Тільки відповідальна гра

Оцінка всіх ризиків, пов’язаних із грою, – невід’ємна якість покериста. Ретельне планування витрат та грамотне відношення до виграшів забезпечать комфортний розвиток із низькими ризиками банкротства. Продумайте тактику на різні випадки життя та не відхиляйтеся від неї, хай би як вам цього хотілося.

Розділ постійних витрат мусить включати в себе не тільки кошти на оплату житла та купівлю продуктів харчування, але й гроші, які знадобляться на придбання навчальних матеріалів або заняття з тренером. Якщо ви студент, який має можливість додаткового підробітку, – запас на випадок непередбаченої ситуації може бути мінімальним. Однак якщо ви є щасливим чоловіком та батьком – всіма засобами уникайте найменшого ризику.

Цілі й засоби для досягнення успіху

Сучасний покер практично не обмежений у засобах розвитку, вигідно відрізняючись від більш ранньої доби, коли гравці змушені були використовувати підозрілі програми з низьким коефіцієнтом корисної дії. Покерист зразка 2020 року може передплатити різні навчальні ресурси, дивитися стріми найкращих світових покер-про, займатися з особистим тренером, працювати з якісними програмами та отримувати з їхньою допомогою безліч актуальної інформації.

Але навіть найкращий тренер не зможе передати свої знання людині, яка не хоче їх засвоїти. Грамотна побудова тренувального процесу та неперервність зростання по лімітах – ось головна мета амбіційного новачка.



Покер. Фото: Onlinepokerpro

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