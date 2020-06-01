Зірковий покерний професіонал Даніель Кейтс вибачився за те, що ховався за чужим ніком під час приватної онлайн-гри.

Нагадаємо, минулого тижня вибухнув гучний покерний скандал. Біл Перкінс і Ден Білзерян поскаржилися на чітерство своїх колег. Суть у тому, що під час приватної онлайн-гри за високими ставками професіонали діяли під невідомими акаунтами. Це давало їм велику фору. Адже суперники не могли оцінити їхній реальний рівень майстерності.

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Після звинувачень Перкінса і Білзеряна, який прямо вказав на Кейтса, роздмухався гучний скандал. Кейтсові почали пригадувати інші суперечливі епізоди у кар’єрі. Напруга зростала. Врешті Даніель не витримав і написав пояснення.

Американець визнав, що дійсно використовував чуже ім’я для гри. Чиє саме, щоправда, не уточнив. Він навіть знайшов у собі сили вибачитися. Але зазначив, що так званим "гостінгом" (грою з чужої сторінки) займаються дуже багато покеристів, тому він не бачить у цьому нічого кримінального.

Даніель зізнався, що йому непросто сприймати увесь потік критики, що вилився на нього. Тому Кейтс подякував своїм близьким за підтримку.