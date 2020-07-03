В турнірі WSOP-Online зіркового канадця вибили в драматичній роздачі.

Даніель зіграв у другому турнірі онлайн-версії Всесвітньої серії покеру. Негреану доволі драматично вилетів на 18-у місці. Канадець, отримавши ручну пару дев’яток, пішов у ол-ін. І отримав кол від Метью Мендеса, з парою десяток на руках. Даніель закінчив боротьбу за браслет набагато раніше, ніж планував. Негреану все ж потрапив у призи, але задовільнився скромними шістьма тисячами доларів.

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Нагадаємо, за виступами канадця на WSOP його армія прихильників стежить дуже уважно. Адже нещодавно Даніель запропонував усім охочим парі. Він готовий поставити мільйон доларів, що зможе виграти свій сьомий браслет чемпіона Всесвітньої серії уже цього року. Чи ризикнув хтось побитися об заклад аж на мільйон точно невідомо. Але три парі, по сто тисяч доларів кожне, Негреану все ж уклав. Зокрема, в успіх канадця не повірив інший відомий покерист Алі Імсіровіч. Тож вболівальники Даніеля мають усі підстави сподіватися, що їхній улюбленець на цьогорічній Серії гратиме багато і активно.

А переможцем другого турніру WSOP-2020 став покерист з ніком "PokeThese". Він заробив майже 170 тисяч доларів. Другим став гравець з "вірусним" нікнеймом "Kovid19" — 104 тисячі доларів призових.