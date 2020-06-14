Один із найкращих гравців в історії посіяв неспокій в покерній спільноті. Даніель Негреану хоче поставити мільйон доларів на те, що цьогоріч виграє свій 7-й браслет Світової серії покеру.

51-ша WSOP через пандемію коронавірусу була змушена переїхати в інтернет. Уже з першого липня найкращі покеристи планети будуть боротись за 85 трофеїв на двох онлайн-платформах. Не залишиться осторонь масштабної події і Даніель Негреану, який володіє шістьма браслетами WSOP. Сьомий, вважає канадець, не за горами.

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Негреану готовий побитись об заклад, що виграє впродовж WSOP-2020 бодай один титул. Ті, хто піддадуть сумніву плани зухвалого канадця, можуть виграти у Даніеля до мільйона доларів. Більше того, Негреану готовий поставити на себе проти будь-якого іншого гравця, який буде змагатись у серії. Утім, варто зазначити, що парі канадця стосується і класичного WSOP, який планують провести наживо восени цього року.