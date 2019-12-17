Даніель Кейтс прийняв покерний виклик Філа Гальфонда

Все більше іменитих гравців за високими лімітами погоджуються на парі зірки покеру і засновника одного з румів Філа Гальфонда. Слідом за Перкінсом, Хабаггером і "VeneVidi1993", виклик прийняв і один із найвідоміших онлайн-гравців у покер за високими лімітами Даніель Кейтс.

Нагадаємо, зірка покеру та засновник одного з румів Гальфонд запропонував гравцям-хайролерам парі: позмагатися з ним у дуелі один на один. Завдання у тому, щоб за підсумками дуелі те-а-тет залишитися в плюсі після 50-ти тисяч роздач.

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Щоправда, Кейтс висунув свої умови. Скоротив кількість роздач до семи з половиною тисяч. Скільки грошей отримає кожен з учасників парі у разі перемоги поки що невідомо.

Про дуель Даніель та Філ домовилися за покерним столом, під час гри на готівку.

Філ Гальфонд. Фото: Superpoker

Кейтс зауважив, що прийняв виклик не через гроші, він просто хоче перемогти такого сильного опонента як Гальфонд.