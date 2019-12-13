Даніель Негреану оголосив війну покерним турнірам із ре-ентрі

Відомий покерний професіонал пообіцяв уникнути повторних входів у турнірах, які гратиме у 2020 році. Мовляв, ре-ентрі "вбивають" дух класичного покеру і ставлять у нерівні умови професіоналів та аматорів.

В сучасному світі покеру різновид турніру фрізаут, у якому гравець не має права повернутись у гру після програшу стартового стеку, втрачає свою суть. Турніри із ре-ентрі, або із повторними входами, заполонили не лише інтернет. Сучасним трендам слідують практично усі топові офлайн серії турнірів. Винятком є хіба що Всесвітня серія покеру в Лас-Вегасі.



Даніель Негреану. Джерело: flolive.tv

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Даніель Негреану, який і сам частенько вдавався до опції повторного входу, усвідомлює, що своєрідний бойкот ре-ентрі негативно вплине на його заробітки. Утім канадієць хоче бодай спробувати повернути у гру її класичний вигляд. Ініціативу Негреану уже підтримали чимало професійних покерних гравців, зокрема Грег Мерсон та Френк Каселла.