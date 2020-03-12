Даніель Негреану вимагає повернути онлайн-покер у США

Зірковий канадський професіонал висунув вимогу правлінню Сполучених Штатів Америки: в умовах коронавірусу зняти заборону на онлайн-покер.

Таке рішення, на думку Даніеля, знизило би ризик розповсюдження епідемії. Логіка залізна: люди грають в покер в мережі, а не наживо — а значить мають помітно менше шансів заразитися коронавірусом.

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Саме COVID-19 став причиною скасування великої кількості турнірів по всіх точках земної кулі. Також через цю епідемію закривали гральні заклади.

Негреану закликав владу США взяти приклад з Італії, яка є епіцентром коронавірусу в Європі. З понеділка ця країна повністю скасувала масові заходи. Якщо щось схоже трапиться і в Америці, то людям треба дати змогу грати в покер бодай в інтернеті.



Онлайн-покер. Фото: CalvinAyre

Нагадаємо, понад 10 років онлайн-покер під забороною у переважній більшості штатів Америки.