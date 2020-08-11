Осінь стрімко наближається, але це не привід для смутку, адже найбільший український рум PokerMatch продовжує радувати своїх гравців. У серпні покеристи зможуть взяти участь як у традиційних, так і в зовсім нових акціях та заробити чудові призи!

"Володар Зодіаків"

"Володар Зодіаків" — абсолютно нова акція, яка призначена спеціально для шанувальників турнірів "Зодіак" на PokerMatch. В її рамках найуспішніші гравці зможуть розігрувати між собою 50 000 гривень щотижня!

Для участі в акції потрібно грати в івентах "Зодіак" (23 турніри на день), потрапляти до зони виплат і заробляти залікові очки! 25 покеристів, які наберуть найбільшу кількість балів, отримають призи. Все просто!

Акція "Омахолог". Фото: PokerMatch

"Омахолог"

Подібне промо отримали і любителі турнірної Омахи. Їм потрібно грати будь-які івенти з чотирьох і п’яти карт із бай-іном від 20 гривень, потрапляти у призи й заробляти очки. Лише 25 найкращих гравців за підсумками місяця зможуть заробити нагороди, тому часу на розкачку не буде!

Оновлена акція "Легкі гроші"

Традиційно не залишилися без уваги і кеш-гравці. Спеціально для них PokerMatch оголосив старт нового сезону акції "Легкі гроші". Тепер у ній розігрується 525 000 гривень щотижня!

Для участі в акції потрібно грати за кешевими буст-столами Холдему й Омахи на лімітах від 0,05/0,10 до 50/100 гривень і набирати очки в лідерборді. Залежно від лімітів учасники будуть автоматично розділені на три ліги — Ліга Juniors, Ліга Gentlemen і Ліга HighRollers. Ви можете вибрати будь-яку лігу або заробляти бали в усіх трьох!

Акція "Легкі гроші". Фото: PokerMatch

Знайомі акції тривають! Як і завжди, кожен охочий може виконати прості завдання, набрати певну кількість балів та заробити приз! Регуляри, як і раніше, будуть розігрувати 100 000 гривень у недільному фріролі, а мікрорегуляри битимуться в двох щоденних безкоштовних івентах із гарантією 2500 гривень у кожному.

"Літній спринт" для початківців

Гравці мікролімітів зможуть продовжити нарощувати свій банкрол за допомогою акції "Літній спринт". Її правила не змінилися — треба лише грати на лімітах 0,01/0,02, 0,05/0,10 і 0,10/0,20 грн за кешевими буст-столами Безлімітного Холдему й Омахи та заробляти 10 гривень за кожні 500 рейкових роздач!

Турніри Saturday Workout

Покерні спортсмени, тренування в турнірах Saturday Workout не збираються припинятися! Щосуботи о 19:30 за Києвом ви можете розім’яти м’язи та підготуватися до більш високих осінніх навантажень, а гарантії до 200 000 гривень допоможуть вам швидше досягти досконалості!

Фріроли в доміно та нарди

Правила цих відомих настільних ігор знайомі вам з дитинства? Чудово, тоді ви зможете добре заробити з їх допомогою! Реєструйтеся у фріролах і боріться за 3000 гривень загального призового фонду кожен день.

Cash Drop

Наш огляд завершує улюблена акція багатьох гравців, яка стабільно поповнює їхні рахунки. Грайте кеш на лімітах від 0,25/0,5 гривні — і ваше очікування неодмінно буде винагороджено грошовим водоспадом!

Осінь не за горами? Не біда! Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкращих турнірах та акціях!

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