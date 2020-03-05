Де позмагатися за перший покерний мільйон весни

Вже у суботу, 7 березня, український покер-рум PokerMatch проведе перший турнір-мільйонник весни. Як і завжди, ця подія збере найкращих майстрів онлайн-гри та амбітних любителів.

Правила турніру PokerMatch Million гарантують максимально якісний екшн, адже гравці, зробивши стартовий внесок у розмірі 1 100 гривень, матимуть лише чотири спроби потрапити у призи, без жодного ребаю та аддону.

Учасники PokerMatch Million отримають можливість не тільки виграти частину від призового фонду в 1 000 000 гривень, а й перевершити досягнення покериста з ніком follik. Саме він став чемпіоном третього мільйонника у 2020 році та заробив за вечір 235 000 гривень. Цей рекорд досі не побито!

Читайте також: В покерній серії турнірів розіграють 5 мільйонів гривень онлайн

Нагадаємо, що потрапити в список учасників турніру можна через один із щоденних сателітів з бай-іном від 20 гривень.

Місце та час одного з найбільших турнірів весни залишились без змін – 7 березня, PokerMatch, 20:00 за київським часом.

Для нових гравців покер-рум приготував одразу 12 бонусів на вибір. Реєструйтеся й миттю отримуйте додатково до 2 500 гривень на ваш рахунок.