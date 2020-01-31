Де заробити додаткові гроші в лютому: актуальні покерні акції та турніри

У лютому на PokerMatch відбудуться нові цікаві акції та топ-турніри з підвищеними гарантіями, в яких розіграють сотні тисяч гривень призових.

Цієї суботи, 1 лютого, у відомому українському покер-румі розпочнеться нова акція "Божевільний рейкбек" для кеш-гравців. Протягом місяця усі, хто виконає умови акції, додатково отримають 10% рейкбеку відповідно до лімітів, на яких вони грають.

Також у покер-румі продовжиться популярна акція "Легкі гроші", в якій беруть участь гравці найнижчих лімітів. Вона буде відбуватись за новими правилами. За кожні 100 зіграних рейкових роздач на ліміті 0.01/0.02 грн гравці миттєво отримають на свій рахунок 2 гривні. А ті, хто накопичить 1 000 роздач (не обов’язково рейкових), отримають квиток у щоденний фрірол з гарантією 1 000 гривень.

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Не збавлятимуть обертів і акції "Турніроманія-2020" зі щоденними призами у 20 020 гривень та "Щоденник регуляра", в якій щотижня розігрується 100 000 гривень. Деталі акцій читайте на офіційному сайті PokerMatch.



Турнір Saturday Main. Фото: PokerMatch

Вже ввечері в суботу, 1 лютого, на всіх турнірних гравців чекає головний турнір тижня — Saturday Main із гарантованим призовим фондом 300 000 гривень. А ввечері у неділю на найкращих нокаут-майстрів чекає турнір Sunday PKO Champions із гарантією 150 000 гривень і додатковими нагородами за вибивання суперників.

Отже в усіх гравців буде чудовий шанс виграти круті призові та підняти собі настрій на вихідних.

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