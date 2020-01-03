Де заробити на покері у січні. Головні серії початку нового року

Святковий період потроху підбирається до завершення і професійні покеристи уже готові повернутися до улюбленої справи. Тим більше, що перший місяць нового року запропонує кілька цікавих турнірних серій по усіх куточках Європи.

Щоб добре провести там час, звісно, не обов’язково бути професійним гравцем. Тож, якщо ваші вихідні тривають, то ось кілька варіантів, де їх провести весело, а як пощастить той дуже корисно.

4 – 12 січня, Millions UK, Ноттінгем

Наймасштабніші змагання січня прийматиме Велика Британія. Головний турнір серії Millions UK із бай-іном 10 300 доларів отримав вражаючий гарантований призовий фонд в 5 000 000 доларів. Трохи скромніші гравці зможуть спробувати свої сили в міні Main Event з бай-іном 1 100 доларів, та призовим фондом 1 000 000 доларів.

8 – 20 січня, Merit Poker Western, Кіренія, Кіпр

Якщо британський клімат вам не до душі, можна податися Кіпр. Тим більше, тамтешня серія триватиме аж 2 тижні. Складатиметься вона із майже 40 турнірів, потрапити на які можна уже від 200 доларів. Квиток же на Main Event з призовим фондом 1 000 000 доларів коштуватиме 5000 доларів.

22 – 27 січня, Banco Casino, Братислава

Не такі захмарні призові, проте і бай-іни, відповідно, значно менші і дістатися до Словаччини з України зовсім не складно. За 170 євро у Братиславі можна буде зіграти турнір із призовим фондом у 10 000 євро.

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23 січня – 3 лютого, Madrid Festival 2020, Мадрид

Масштабну серію прийме і столиця Іспанії. Тут можна буде знайти турніри буквально на будь-який смак. Від змагань з бай-іном усього 50 євро до турніру хай-роллерів за 2 200. Квиток же на Main Event з призовим фондом 800 000 євро коштуватиме 888 євро.

27 січня – 3 лютого, The Big Wrap PLO, Розвадів, Чехія

Шанувальникам пот-ліміт Омахи наприкінці січня точно варто завітати до Чехії. В одному з головних казино Європи The Kings, що у містечку Розвадів, відбудеться серія, орієнтована саме на цю дисципліну покеру. Наймасштабніший турнір там матиме призовий фонд 1 000 000 євро, а квиток коштуватиме 2 350 євро.