Де заробити покером у лютому: головні живі серії місяця

У лютому можливостей подорожувати, а заодно трохи розбагатіти завдяки покеру не бракуватиме. Що особливо приємно для українських покеристів – кілька цікавих подій відбудуться зовсім поряд. Пропонуємо вам анонс найпомітніших живих покерних серій останнього місяця зими.

6-16 лютого, MILLIONS South America, Уругвай

Почнемо з далеку. Найбільша серія лютого відбудеться аж в Уругваї. Головний турнір із вражаючим призовим фондом 5 000 000 доларів стартує там 11 лютого і триватиме аж 5 днів. Бай-ін – 10 300 доларів, утім можна спробувати відібратися через сателіти, участь у яких коштує усього 55 доларів. Ще один помітний турнір в уругвайській серії – Mini Main Event. За вхід доведеться викласти 1100 доларів, що дозволить поборотися за призовий фонд в 1 мільйонів.

9-23 лютого, World Poker Tour, Чехія

Не подобаються багатогодинні перельоти? Тоді вам до Чехії. Містечко Розвадов, який все частіше називають європейським Лас-Вегасом, знову прийматиме етап World Poker Tour. Щоб зіграти головний турнір доведеться викласти 3300 євро. Призовий фонд – 1 500 000 євро. На нього теж можна пробитися крізь сателіти, тай узагалі за 2 тижні турнірів на WPT у Чехії не бракуватиме. Найменший бай-ін – 75 євро.

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12-19 лютого, Merit Poker International Montenegro, Чорногорія

Не надто складно дістатися українцям і до Чорногорії. Тамтешня серії дещо скромніша за попередні та, відповідно, і змагатися доведеться проти меншого поля. Вхід на головний турнір серії коштуватиме 1500 євро, а призовий фонд встановили на позначці 400 000 євро.

17-23 лютого, Kings of Tallinn 2020, Естонія

Ще один географічно зручний напрям для українських гравців – Естонія. У Таллінні організовують серію у співпраці з одним із найбільших покерних порталів Thehendonmob. За тиждень відбудеться аж 39 турнірів. Main Event за 1100 євро отримав призовий фонд 500 000 євро. Пробитися на нього, до слова, можна буде спробувати безкоштовно(!). Кілька сателітів будуть у форматі фрібаїв. Тобто з безкоштовним входом, але платними ребаями (50 євро).

19-24 лютого, Banco Casino Masters, Словаччина

Ще одні змагання зовсім поряд із Україною. У Братиславі впродовж 6 днів відбуватиметься по суті один турнір. Вхідний квиток обійдеться у 170 євро, а призовий фонд складе не менше 100 000 євро.